Perdonato una prima volta con la messa alla prova, finisce di nuovo in aula per maltrattamenti

Perdonato una prima volta dalla giustizia, finisce di nuovo davanti al giudice per una violazione identica alla prima e poi per un’accusa più grave.

Un uomo è stato accusato di non pagare per il mantenimento di ex moglie e figli, ma se l’è cavata con la messa alla prova e lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

Il tempo di svolgere la messa alla prova che, però, a carico dell’uomo sono arrivate nuove denunce.

Una prima denunciata sempre per mancato pagamento degli alimenti all’ex coniuge e per il mantenimento dei figli, aggravando una situazione già non facile, che ha portato allo sfratto della donna dall’abitazione in affitto.

Una nuova accusa, più grave, è quella contestata dalla Procura di Perugia per maltrattamenti dell’uomo nei confronti della donna, che si è costituita parte civile tramite l’avvocato Roberto Di Iorio.