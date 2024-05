Perugia, picchia la ex che se ne vuole andare

I carabinieri hanno denunciato un 27enne di origini palestinesi per maltrattamenti in famiglia. Secondo la ricostruzione dei militari l'uomo ha picchiato la ex, una 26enne peruviana, che voleva andarsene dalla casa. L'uomo le ha impedito di aprire la porta per poi colpirla con un violento schiaffo al volto.

È successo a Perugia, in via del Giochetto. I carabinieri sono stati chiamati dalla donna e il 27enne è stato denunciato. La 26enne è stata portata in ospedale e dimessa con 5 giorni di prognosi.