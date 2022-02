Torna a casa ubriaco e aggredisce moglie e figlio: arrestato dalla Polizia di Stato di Spoleto

Torna a casa ubriaco e aggredisce moglie e figlio: arrestato dal personale della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto.

Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite in atto in un appartamento. Giunti sul posto hanno trovato marito e moglie in strada, con l'uomo in evidente stato di agitazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche e con un atteggiamento aggressivo. L'uomo si sarebbe rifutato di fornire le proprie generalità agli agenti e rivolgendo loro insulti.

I poliziotti hanno così appreso dalla moglie che il marito era tornato a casa ubriaco e, fin da subito, aveva mostrato atteggiamenti violenti nei suoi confronti. Nel corso della notte aveva svegliato la moglie e il figlio e, senza motivo, aveva scagliato a terra, danneggiandolo, il tablet del ragazzo.

Il minore, terrorizzato dal comportamento del padre, aveva iniziato a piangere e, approfittando di un momento di distrazione, era uscito dall’abitazione per rifugiarsi presso l’abitazione dei vicini.

La donna ha chiesto agli agenti di accompagnarla in casa per prendere i propri effetti personali e poter passare la notte lontano dal marito.

È stato quando i poliziotti si sono avviati verso l’appartamento, che sono stati aggrediti alle spalle dall'uomo che ha provato ad afferarli, spingendoli contro il muro tentando di colpirli con gomitate e testate. Gli agenti sono riusciti ad immobilizzare l'uomo e poi ad ammanettarlo.

Prima di portare l'uomo in Commissariato, gli agenti sono andati a sincerarsi della situazione del minore. Il ragazzo è stato trovato presso l’abitazione dei vicini, avvolto in una coperta, provato da quanto accaduto in casa. Gli agenti, dopo averlo tranquillizzato, lo hanno riaffidato alla madre.

L’uomo è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni dolose, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.