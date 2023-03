Tiene moglie e figlie chiuse in casa, senza riscaldamento: processato per maltrattamenti in famiglia

Un uomo di 62 anni, tunisino, difeso dall’avvocato Gianluca Bisogno, è finito davanti al I Collegio del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, nei confronti della moglie e dei figli.

Secondo la Procura di Perugia l’imputato avrebbe in più occasioni minacciato la moglie e le figlie di cacciarle di casa se non avessero fatto “come diceva lui”. Diverse le volte in cui avrebbe percosso la moglie e minacciato le figlie “con un manganello”, ingiuriando la coniuge e la prole.

All’uomo viene anche mossa l’accusa di non avere acceso “il riscaldamento di casa”, lasciando la famiglia al freddo e non avere consentito “alla moglie di uscire dall’abitazione”.

La donna si è costituita parte civile tramite l’avvocato Paola Pasinato.