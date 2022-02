Moglie violenta deve stare lontana dal marito 75enne: ma lei è a casa, lui in albergo

Maltratta e chiude in casa il marito 75enne, impedendogli di vedere i parenti. La 41enne albanese, indagata per maltrattamenti in famiglia e destinataria di un ordine di divieto di avvicinamento al coniuge, non si è presentata per l’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Angela Avila.

La donna, difesa d’ufficio dall’avvocato Giuseppe Montone, è accusata di aver maltrattato, picchiato e vessato il marito. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, marito e moglie si erano conosciuti quando la donna faceva la badante a un amico dell’uomo. I due si erano sposati durante un breve periodo trascorso insieme in Albania. Poi erano rientrati a Valfabbrica nel 2020. Da quel momento, secondo il racconto della vittima, sarebbero iniziate le vessazioni fisiche e morali. All'uomo sarebbe stato vietato di incontrare i figli, avuti dalla prima moglie di cui era rimasto vedovo, di usare il cellulare e di intrattenere qualsiasi tipo di relazione sociale. In più occasioni, sempre secondo il racconto della vittima, sarebbe stato anche malmenato e perso completamente ogni autonomia e sarebbe stato privato anche delle sue carte di credito.

Le vessazioni e le violenze fisiche subite dall'uomo, più volte malmenato, secondo il suo racconto, sono venute alla luce a seguito di un controllo dei carabinieri nell'abitazione della coppia, quando alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di persone sospette.

Successivamente nell'abitazione dell'uomo aveva svolto un controllo anche l'Ufficio stranieri della questura che aveva accertato la presenza illegale sul territorio nazionale di alcuni parenti della moglie.

L'uomo era riuscito a contattare la figlia ed ha abbandonato l'abitazione, facendosi ospitare in casa da un parente. Dopo accertamenti medici è stato ricoverato per alcuni giorni ospedale, poiché gli sarebbe mancata in passato anche la minima assistenza sanitaria. Uscito dall'ospedale, ha deciso denunciare i fatti ai carabinieri.

I Carabinieri hanno raccolto decine di testimonianze di vicini di casa, amici e parenti che raccontano di episodi di violenza, maltrattamenti, rimproveri e privazioni.

Il gip ha, quindi, convalidato la misura del divieto di avvicinamento, ma paradossalmente la donna vive nella casa dell’uomo, mentre la vittima si trova ospite di amici in un agriturismo.