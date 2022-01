Violenza in famiglia: schiaffi, pugni e calci alla moglie anche davanti ai figli, 50enne condannato

Una condanna a 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti in famiglia, lesioni e mancato mantenimento dei figli. Un uomo di 50 anni, difeso dall’avvocato Flavio Mennella, è finito sotto processo e condannato in primo grado per una lunga serie di episodi violenti avvenuti sia durante il matrimonio sia in fase di separazione.

La contestazione principale è quella di maltrattamenti in famiglia perché “nel corso del rapporto di coniugio ed anche dopo la separazione intervenuta (abitando l’indagato in un appartamento posto nel medesimo immobile abitato dalla persona offesa), reiteratamente, ingiuriandola con epiteti offensivi quali ‘zoc…, put…’, minacciandola di morte con esplicite frasi del seguente tenore ‘te la farò pagare, vedrai che fine ti farò fare, tanto ti ammazzo’, aggredendola fisicamente con schiaffi, pugni e calci, inveendo contro di lei in occasione di ogni lite banale, e realizzando tali condotte di vessazione fisica e morale anche in presenza dei figli minori, vessandola e umiliandola continuamente, maltrattava la moglie”.

L’uomo è anche accusato di lesioni aggravate perché in occasione delle aggressioni con calci, pugni e schiaffi, avrebbe provocato “lesioni personali consistite in minime abrasioni al gluteo sinistro, contusione padiglione auricolare destro e alla regione temporo-mandibolare destra, con lieve opacamento della membrana timpanica destra, dalle quali derivava una malattia” giudicata guaribile in 4 giorni.

L’accusa riguarda anche la mancata corresponsione dei “mezzi di sussistenza ai figli minori” sia per quanto riguarda l’assegno mensile di mantenimento, sia per la partecipazione alle spese straordinarie e sanitarie dei figli.

L’ex moglie si è costituita parte civile tramite l’avvocato Cristina Zinci.