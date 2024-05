"Tu vestita così non esci", la picchia e le strappa i leggins di dosso: braccialetto elettronico per il marito violento

Allontanato dalla casa familiare, con divieto di comunicare o avvicinarsi alla moglie, mantenendo una distanza di almeno 500 metri. È quanto ha prescritto il giudice per le indagini preliminari di Spoleto a carico di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia. Nell’ordinanza cautelare il giudice ha anche previsto l’applicazione del braccialetto elettronico e, in caso di mancato consenso all’uso del dispositivo di controllo da parte dell’indagato, scatterà l’arresto.

L’indagato, un albanese di 33 anni residente a Foligno e difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, è accusato di avere, “sovente in stato di ebbrezza conseguente all’abuso di sostanze alcoliche, nonché spinto da ossessiva gelosia e volontà maniacale di controllo della propria partner”, maltrattato la donna, “anche in presenza del figlio minore”, sottoponendola “a reiterate aggressioni fisiche e psicologiche”.

Secondo quanto denunciato dalla donna “in più occasioni della convivenza” le avrebbe vietato di “uscire autonomamente dall’abitazione familiare, impedendole di frequentare” le amiche e le sorelle. Spesso ubriaco l’avrebbe insultata dicendole “a te non ti prende nessuno” e “finirai per strada”, oppure “non sai niente, campagnola” e “str… cogl… tr… mign…”. La donna, una connazionale non avrebbe mai reagito per “timore di venire aggredita fisicamente”.

L’indagato avrebbe anche minacciato la donna: “Ti ammazzo, non avrai nessun altro, sarai sempre mia” e nel corso di una lite l’avrebbe afferrata per il collo, per poi colpirla con pugni e calci e trascinandola per i capelli per tutto l’appartamento. In una occasione veniva interrotto dal figlio che prima lo allontanava dalla madre e poi chiamava le forze dell’ordine al telefono. Sempre in base alla denuncia della vittima, l’uomo era “contrariato dalla concreta possibilità che la donna trovasse un impiego” o che uscisse di casa “abbigliata in maniera a lui non gradita”. In una occasione avrebbe afferrato la donna e le avrebbe strappato i leggins, non gradendo che uscisse con quel capo di abbigliamento indosso.

La Procura di Spoleto contesta anche il reato di lesioni aggravate perché con schiaffi, pugni, calci e strattonamenti, avrebbe procurato alla donna traumi e contusioni giudicate guaribili in 21 giorni.

Nella denuncia presentata alla forze dell’ordine la donna ha segnalato episodi di violenza fisica e psicologica da parte del marito che era “solito mostrare atteggiamenti ossessivi, possessivi e di gelosia, al punto di comportarsi come se io fossi un oggetto di proprietà”, intimandole di “stare a casa, non devi lavorare” e controllandone gli spostamenti (“non ti ho detto di andare al lavoro, tu devi chiedere a me”).

L’indagato è anche accusato di avere lanciato il cellulare contro la moglie, rompendolo. Per tutti questi comportamenti, valutando come “seriamente compromessa” la vita familiare, il giudice ha disposto l’allontanamento dell’uomo dalla moglie e dal figlio.