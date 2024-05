La moglie lo accusa di maltrattamenti e violenze, ma poi sparisce: prosciolto marito geloso

Era accusato di aver maltrattato la moglie sottoponendola ad atti di violenza fisica, morale e psicologica, ma le accuse non hanno trovato riscontro in fase di indagine, e così il giudice per l’udienza preliminare ha prosciolto l’imputato.

L’uomo, un kosovaro residente in Alto Tevere e difeso dagli avvocati Federico Bettelli e Marco Gambuli, era accusato di aver tenuto nei confronti della donna “atteggiamenti minacciosi e aggressivi, ingenerando nella medesima timore per la propria incolumità tanto da spingerla a trasferirsi definitivamente a casa dei genitori” all’estero.

Secondo la denuncia della donna il marito, “trovandosi in stato di ebbrezza determinato dall’abuso di sostanze alcoliche, rientrava a casa dove trovava la moglie” e “dava luogo ad una scenata di gelosia perché aveva visto un uomo passare nella via della loro abitazione”. La donna negava, dicendo di non conoscere l’uomo in questione, ma il marito l’avrebbe colpita con calci e pugni al volto e al corpo.

Pochi giorni dopo, essendo ancora ubriaco, avrebbe iniziato ad insultare la moglie, accusandola di aver un amante e che l’avrebbe ammazzata “tanto i carabinieri non faranno niente” e che avrebbe, quindi, dovuto stare attenta, per poi aggredirla con schiaffi e pugni al volto e alla schiena, “afferrandola per i capelli e percuotendola fino a spingerla con violenza sul divano, facendole sbattere la testa sul montante” procurando alla donna ferite giudicate guaribili in sette giorni.

Il giudice per l’udienza preliminare ha dichiarato il non luogo a procedere, su richiesta di accusa e difesa, non essendo stata raggiunta prova di quanto denunciato dalla donna, che risulta anche irreperibile.