Cerca di colpire la moglie con le forbici e scaglia una sedia contro i poliziotti: in manette

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato un moldavo di 47 anni dopo un intervento in una abitazione del capoluogo dove era in corso una violenta lite in famiglia.

I poliziotti hanno avvicinato il 47enne fuori dall’abitazione, ma questi si è scagliato contro di essi, tentando di colpirli e di spintonarli, insultandoli e minacciandoli. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, l’uomo ha continuato ad opporre resistenza, ostacolando l’attività degli operatori che si sono visti costretti a contenerlo in sicurezza e ad accompagnarlo in Questura, dove ha proseguito con la propria condotta aggressiva arrivando persino a tentare di colpire i poliziotti con una sedia.

Il figlio dell'uomo ha poi raccontato che il padre, dedito al consumo di bevande alcoliche e al gioco, quella mattina aveva aggredito la madre, tentando di colpirla con delle forbici.

Il giudice ha convalidato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Il 47enne è stato denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia.