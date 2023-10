Insulti e minacce alla moglie, ma sono solo litigi di coppia: assolto

Da della “mongoloide” alla moglie durante un litigio, ma per il giudice si tratta di un’offesa riconducibile a una “ordinaria discussione” tra coniugi.

L’imputato, un 49enne difeso dall’avvocato Mirko Ceci, era accusato di maltrattamenti in famiglia avvenuti mentre si trovava in preda all’abuso di sostanze alcoliche, ingenerando nella donna “timore per la propria incolumità”.

Secondo l’accusa l’imputato avrebbe offeso la donna, davanti ai Carabinieri che erano intervenuti per una lite, con “diversi epiteti dispregiativi, tra cui mongoloide” e dicendo che l’avrebbe picchiata se non gli avesse dato le chiavi di casa.

Nel capo d’imputazione veniva anche contestato il morso al braccio sinistro della donna, dopo che la stesse gli aveva tolto il telecomando.

In un’altra occasione le avrebbe detto nuovamente “mongoloide” e ancora “handicappata, non sei buona a letto”, minacciando di portarle via la figlia.

L’ultimo episodio sarebbe stato la sostituzione della serratura della porta di ingresso dell’abitazione coniugale per non far rientrare in casa la donna.

Nel corso dell’udienza di oggi è stata sentita la moglie (i due vivono ancora insieme) che già in precedenza aveva rimesso la querela per i reati che lo consentono. Al termine dell’audizione il sostituto procuratore e la difesa hanno chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

Richiesta accolta dal collegio che ha ritenuto che gli alterchi potevano essere ricondotti in un ordinaria discussione tra coniugi nell'ambito del rapporto coniugale.