Maltratta la madre vedova e chiede soldi in continuazione per alcol e droga

Un 38enne, difeso dall’avvocato Ilaria Iannucci, è finito sotto processo per avere maltrattato la madre vedova, chiedendole continuamente denaro, aggredendola perché frequentava un uomo, e minacciandola di continuo.

L’uomo è accusato di avere mantenuto “costantemente nelle relazioni personali” con la madre, “un atteggiamento violento, minaccioso e aggressivo”, mettendo in atto “violenze fisiche e psicologiche”, offendendo “ripetutamente l’onore e il decoro, anche quotidianamente” della donna, aggredendola e colpendola fino a provocarle lesioni. La madre, però, “non ricorreva alle cure dei sanitari per paura di ritorsione”, ma se ne andava di casa per la “sofferenza fisica e morale” cui era sottoposta.

Secondo la Procura di Perugia anche il defunto padre dell’imputato sarebbe stato vittima di maltrattamenti da parte del figlio. E dopo la morte del genitore le violenze sarebbero state indirizzate tutte verso la donna, accusata e picchiata dal figlio, secondo la Procura, perché si sarebbe ubriacata, oppure perché il figlio non approvava “le frequentazioni della madre” e chiedendole in continuazione denaro, nonostante la donna vivesse con la reversibilità della pensione del defunto marito, per acquistare alcolici e cocaina e che "l'avrebbe messa con il c... per terra".

In una occasione la donna sarebbe fuggita di casa, inseguita per le scale del figlio, fermato dall'intervento di un vicino.