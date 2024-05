Maltratta la madre per i soldi per la droga: allontanato da casa e obbligo quotidiano di firma in caserma

I Carabinieri della Stazione di Città di Castello hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con la prescrizione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti di un 46enne, con precedenti di polizia, per le continue vessazioni alle quali sottoponeva la madre.

L' uomo, già condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, sempre nei confronti della madre, a seguito di una nuova denuncia presentata dalla donna è stato indagato perché pretendeva continuamente somme di denaro e reagiva violentemente ai rifiuti della madre, arrivando a spaccare oggetti in casa e aggredirla verbalmente. La donna, prostrata dagli atticchi di ansia e di panico, si è rivolta alle forze dell'ordine.

Nei giorni scorsi, di fronte all'ulteriore richiesta di denaro, avanzata dal figlio per soddisfare i propri bisogni legati all'acquisto di droga, la vittima, ormai esasperata, temendo che quest'ultimo potesse aggredirla fisicamente, richiedeva l'intervento dei Carabinieri, i quali - seppur a fatica e dopo aver ristabilito la calma segnalavano quanto accaduto all'autorità giudiziaria,

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha emesso la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare, con la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria in quanto il 46enne ha rifiutato l'applicazione del braccialetto elettronico.