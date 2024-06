"Ho capito il male che le ho fatto quando ha portato via mia figlia", chiede perdono alla ex dopo anni di maltrattamenti

È pentito di quello che ha fatto, ma era arrabbiato con la ex moglie che si era portata via la figlia. E per questo la Corte d’appello di Perugia ha riconosciuto “la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate” per il reato di “minaccia e molestia nei confronti della ex compagna”.

La donna “esasperata da un rapporto degradato e connotato da aggressività a cagione della dipendenza dell’uomo dagli stupefacenti, aveva deciso di interrompere la relazione e di ritrasferirsi presso l’abitazione dei propri genitori portando con sé la figlia di cinque anni”.

Secondo i giudici di appello “ferma restando l’indiscutibile valenza persecutoria degli episodi verificatisi in danno della persona offesa e pur senza autorizzare il riconoscimento in favore dell’imputato dell’attenuante della provocazione, occorre evidenziare che le illecite iniziative dell’imputato si erano acuite per effetto della scelta ‘unilaterale’ della donna – del tutto comprensibile e giustificata da una sorta di stato di necessità - di allontanarsi e di allontanare la bambina dal padre”.

Temendo di “perdere definitivamente il rapporto con la figlia” l’imputato ha, però, intrapreso “un percorso di riconsiderazione di tutto il proprio agire, come emerso nell’interrogatorio di garanzia e come dimostrato dall’offerta risarcitoria formulata per cercare di riparare (per quanto possibile) alle sofferenze arrecate, offerta che, seppure non accettata perché ritenuta non congrua, rappresenta un segnale di auspicabile mutamento comportamentale dell’imputato da valorizzare”.