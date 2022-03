Denuncia anni di violenze e soprusi a causa dell'alcol e per la rabbia del compagno: ex sotto processo

Una vita di violenze, insulti e soprusi. Maltrattamenti sopportati per anni, finché non ha deciso di dire basta e denunciare il compagno che per anni l’avrebbe maltrattata.

Un uomo di 56 anni, residente a Città di Castello e difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio, è finito sotto processo con l’accusa di maltrattamenti perché avrebbe posto in essere nei confronti della donna violenza varie nel corso della convivenza.

Secondo l’accusa l’uomo avrebbe “reiteratamente aggredito fisicamente” la compagna, “ingiuriandola, ponendo in essere tali condotte di aggressione fisica e verbale” in molte occasioni perché in stato di ebbrezza alcolica, ma “anche inveendo contro la stessa in occasione di banali liti e per effetto di repentini sbalzi d’umore, nonché disinteressandosi dei bisogni materiali e morali del nucleo familiare, umiliandola e vessandola continuamente”.

Fatti avvenuti a Città di Castello fino all’8 gennaio del 2015, quando la donna ha detto basta e ha denunciato l’uomo. La donna si è costituita parte civile tramite l'avvocato Luca Gentili.