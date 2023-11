Perugia, picchia e minaccia il compagno che si rifugia in auto per sfuggire alla furia di lei: condannata

Le dichiarazioni della persona offesa nei casi di maltrattamenti sono considerate attendibili se coerenti e prive di contraddizioni, magari se confermate anche dalle deposizioni di altri testimoni, anche quando la vittima è un uomo.

È quanto ha stabilito la Corte d’appello che ha riconosciuto la penale responsabilità dell’imputata per il delitto di maltrattamenti in famiglia.

L’imputata, tossicodipendente, era accusata di avere “in più occasioni colpito il compagno convivente con pugni causandogli ferite sul volto nonché per aver tenuto comportamenti aggressivi durante tutto il corso della loro relazione affettiva, sfociati il più delle volte in episodi di violenza che costringevano la vittima a fuggire dalla propria abitazione e a rifugiarsi in macchina o a chiedere aiuto per sottrarsi alle aggressioni della compagna”.

Le accuse non erano formulate solo sulla testimonianza dell’uomo, ma anche sulla base degli appartenenti alle forze dell’ordine “che erano stati chiamati in più occasioni a causa dei numerosi litigi cui la coppia aveva dato corso, in uno dei quali avevano constatato la presenza di ferite sul volto della vittima. Durante quei controlli, inoltre, la donna aveva continuato a tenere atteggiamenti aggressivi della donna nei confronti del compagno, anche di fronte agli operanti.