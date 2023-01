Ubriaco maltratta gli anziani genitori, il giudice: "Deve stare ad almeno 300 metri dall'abitazione familiare"

Ubriaco, maltratta i genitori anziani e il giudice lo allontana da casa. Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno eseguito la misura disposta dal gip del Tribunale di Perugia nei confronti di un uomo di 46 anni, originario del Brasile per il reato di maltrattamenti nei confronti degli anziani genitori.

Le indagini sono state avviate dopo l’intervento del personale del 118 in un appartamento di Perugia per prestare le prime cure ad un uomo di 82 anni, che in seguito alla violenta aggressione da parte del figlio, aveva riportato delle lesioni alla testa ed era visibilmente spaventato come anche la moglie.

Agli agenti l’82enne ha riferito che il figlio da tempo era spesso ubriaco e si lasciava andare in comportamenti violenti e aggressivi nei loro confronti, con ingiurie, minacce e percosse, soprattutto quando i genitori si rifiutavano di dargli del denaro. L'ultimo episodio era scaturito proprio dal rifiuto di consegnare altro denaro, con il figlio che lo aveva aggredito con un utensile procurandogli una vistosa lesione alla testa.

Rintracciato la telefono, gli agenti invitavano il 46enne a tornare a casa, dove una volta rientrato in evidente stato di alterazione, veniva perquisito e trovato in possesso di un coltello.

Nel corso del controllo l'uomo continuava a tenere una condotta aggressiva nei confronti sia dei poliziotti sia dell'anziano genitore. Dai controlli risultava che il 46enne aveva numerosi precedenti di polizia per maltrattamenti, estorsione e minacce. Da qui l’arresto.

Nel corso delle indagini sono stati ricostruiti numerosi episodi di violenze e minacce, compresa un’aggressione ai danni dei genitori con un forcone. Ricostruzione che ha confermato lo stato di paura ingenerato nell’anziana coppia e che portava a richiedere al gip l'applicazione a carico dell'uomo del provvedimento caute lare dell'allontanamento immediato dalla casa familiare, vietando all’uomo di avvicinarsi all'abitazione dei genitori e di mantenere una distanza non inferiore a 300 metri.