Maltratta e minaccia la moglie e i figli, ma viene "assolto" perché irreperibile

Maltratta moglie e figli, finisce sotto processo, ma viene “assolto” in quanto irreperibile e il procedimento finisce in un nulla di fatto.

L’uomo, uno straniero difeso dagli avvocati Diego Ruggeri e Michele Maria Gambini, era accusato di “avere maltrattato la propria moglie convivente, ingiuriandola spesso e minacciandola sovente di morte, anche in presenza dei figli minori”.

L’imputato era anche accusato di avere fatto mancare il sostentamento alla famiglia dopo avere “abbandonato il domicilio domestico e serbando condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e di padre”.

Per due anni la donna, costituitasi parte civile tramite gli avvocati Giuliana Astarita e Cesare Carini, e i figli non avevano saputo nulla dell’uomo. La Procura di Perugia aveva portato l’uomo in tribunale, ma oggi il giudice ha emesso sentenza di non doversi procedere, sulla base della riforma Cartabia, in quanto l’imputato risulta irreperibile.