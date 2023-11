Maltratta il compagno che l’ha accolto a casa perché era senza lavoro e senza parenti: condannato

Maltratta il compagno che l’ha accolto a casa perché era senza lavoro e senza parenti. Secondo la Corte d’appello va confermata la condanna anche in presenza di episodi distanti tra loro.

I giudici di appello si sono pronunciati nel caso di un uomo che “che aveva usato violenza e minacciato l’uomo che lo aveva accolto nella propria casa e lo aveva mantenuto per anni, in quanto senza famiglia e senza lavoro”. Secondo i magistrati anche se gli episodi violenti sono stati “posti in essere a distanza gli uni dagli altri, nella ricostruzione offerta dalla persona offesa, da ritenersi attendibile in quanto coerente, dettagliata e riscontrata dai referti del Pronto Soccorso e dalle testimonianze rese nel corso dell’istruttoria, risultano reiterati e connotati da speci?ca volontà persecutoria, così integrando gli elementi del reato contestato”.

Nella sentenza viene riconosciuta, inoltre, la correlazione tra famiglia e convivenza, ai fini del reato di maltrattamenti, laddove viene indicata come “corretta la quali?cazione giuridica dei fatti nell’ambito dell’articolo 572 codice penale”, posto che “la convivenza e il mantenimento permettono di inscrivere la fattispecie concreta in quella astratta stante l’assimilazione del rapporto e il bene giuridico che la norma in questione intende tutelare”.