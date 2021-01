Raffiche di vento e pioggia, una notte di maltempo su tutta l'Umbria con alberi caduti e incidenti

Vento e pioggia hanno flagellato l'Umbria nella notte appena trascorsa, con decine di interventi da parte dei Vigili del fuoco soprattutto per alberi caduti e rami pericolanti.

A Perugia molti interventi a causa della pioggia e per alberi e rami caduti, come in via Guerra, nella zona di via Cortonese. Altri interventi sono stati effettuati anche alla periferia della città e nei comuni limitrofi.

Nel Ternano, a San Carlo, due giovani sono finiti fuori strada con la loro auto, finendo in una scarpata, e sono stati recuperati dai Vigili del fuoco.