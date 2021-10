Maltempo in Umbria, il vento semina danni: alberi e rami caduti ad Assisi, Foligno e Spello

Maltempo in Umbria, il vento semina danni. Vigili del fuoco del comando di Perugia a lavoro ad Assisi, Foligno e Spello per diverse piante e rami caduti. Venticinque interventi in poche ore.

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo gialla per tutta la giornata di venerdì 15 ottobre.

Sempre nella giornata di giovedì 14 ottobre è divampato un incendio in un bosco nella zona di Narni. Sul posto la squadra di Amelia e quella di Terni per arginare le fiamme.