Maltempo in Umbria, il sindaco di Passignano: "Danni a case e attività commerciali, siamo sconvolti"

Non solo piante sdradicate alberi caduti per le strade (diverse le auto colpite), ma anche danni alle case e alle strutture commerciali a Passignano sul Trasimeno: "Ciò che è accaduto oggi nel nostro territorio ci ha profondamente sconvolto - scrive intanto il sindaco Sandro Pasquali sui profili social ufficiali del Comune -. Un evento atmosferico eccezionale ed imprevedibile si è abbattuto sulla nostra comunità. Tetti divelti, piante cadute, allagamenti, danni a strutture pubbliche e private, autoveicoli danneggiati. Alcune nostre attività commerciali, ricettive ed abitazioni private sono state particolarmente colpite. Sono ancora in corso le attività di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco alle coperture degli edifici".

E ancora: "Fortunatamente non ci sono stati feriti. Un grazie a tutti coloro che stanno intervenendo - ha aggiunto il sindaco, privati cittadini, associazioni, C.O.V.E.R ODV Protezione Civile, Carabinieri, Operai Comunali, Polizia Municipale, Carabinieri Forestale, Vigili del Fuoco. Vedere tutti questi danni fa male al cuore. Nelle prossime ore sarà effettuata una verifica ulteriore su tutti i danni ancora non rilevati".