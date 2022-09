Maltempo in Umbria, la frazione liberata dopo un giorno di isolamento

Alcune abitazioni erano rimaste completamente isolate da ieri sera, nella frazione di San Bartolomeo, nel comune di Gubbio. L'isolamento è stato causato dallo straripamento del fiume Burano, che scorre a ridosso del centro abitato.

L’unica strada di accesso era del tutto ostruita da piante ed arbusti di vario tipo per tutta la sua larghezza, formando una barriera alta, in alcuni punti, anche diversi metri. La strada è stata liberata dai vigili del fuoco grazie all’intervento dei mezzi di movimento terra del comando di Perugia, permettendo l’accesso ai residenti e alle persone rimaste bloccate in casa di uscire.