Maltempo, cartellone stradale e rami pericolanti: vigili del fuoco in azione

In Umbria disagi sulle strade per il forte vento: interventi sulla Flaminia e a Sigillo

Neve, forte vento e gelo sull'Umbria dopo le festività di Pasqua e non solo lungo l'Appennino umbro-marchigiano, dove anche per domani sono previste nevicate. Un martedì di straordinari intanto oggi per i vigili del fuoco di Gaifana, chiamati a intervenire lungo la Flaminia a Nocera Umbra per mettere in sicurezza un tratto di strada con la rimozione di un cartellone pericolante e quasi divelto dal vento. Un intervento anche a Sigillo, per la rimozione di alcuni rami pericolanti.