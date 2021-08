Maltempo, si contano i danni: il Comune di Perugia attiva il cantiere

Inizia la conta dei danni e continua la verifica delle conseguenze del maltempo. La pioggia torrenziale ha colpito Villa Pitignano e Ponte Felcino, con allagamenti e strade trasformate in fiumi di fango.

Il Comune di Perugia, con una nota, spiega che "a seguito del maltempo della giornata di ieri è stato immediatamente attivato il Coc, Centro Operativo Comunale, per procedere con il Cantiere Comunale insieme ai Vigili del Fuoco, al volontariato di Protezione Civile Comunale e Regionale agli interventi di soccorso alla popolazione e ai danni ambientali causati dal maltempo". E ancora: "Sono attivi i numeri del COC per l’assistenza e il censimento dei danni: 075 5773116 - 075 5773117".

Allerta meteo - La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato anche per martedì 24 agosto un'allerta meteo di livello giallo per rischio temporali. Secondo le previsioni "ancora tempo instabile con rovesci sparsi a carattere intermittente, tendenzialmente più insistenti nel pomeriggio sui settori meridionali della regione. Fenomeni in attenuazione verso sera, in ripresa sui settori orientali nel corso della notte successiva. Venti: da moderati a forti da Nord-Est, con locali rinforzi sui crinali appenninici. Temperature: in deciso calo, specie nei valori massimi".