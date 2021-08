Calo delle temperature e temporali in arrivo, la Protezione civile dirama l'allerta meteo per oggi e domani

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse dal quale si prevede sull’Umbria, dalla mattinata di oggi, lunedì 23 agosto 2021 e per le successive 24-36 ore, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Ulteriori informazione per l’evoluzione della situazione potranno essere reperite presso il sito del Centro Funzionale Regionale al seguente indirizzo: www.cfumbria.it – “bollettini di criticità” ed eventuale “monitoraggio evento”.

Anche Perugia Meteo ha diffuso un bollettino in cui segnala "tempo in peggioramento da oggi sulla nostra regione: probabili temporali nella giornata di lunedì, specie sul centro nord regione, localmente anche di forte intensità. Da lunedì 23 inizierà una settimana molto instabile con temperature in sensibile progressivo calo. Si inizierà con probabili temporali anche forti, specie nel centro nord dell’Umbria con fenomeni localmente di forte intensità. Poi la settimana continuerà con tempo a tratti instabile".