Meteo, pazza primavera: pioggia e fiocchi di neve sull'Umbria

Fiocchi di neve in molti centri umbri, in particolare a Orvieto, Assisi, Città della Pieve e Perugia. Un colpo di coda dell'inverno dovuto a un vasto campo di alta pressione che ha raggiunto anche l'Umbria.

Le condizioni del cielo si presentano con nuvolosità irregolare a tratti intensa associata a precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. Quota neve in calo fino a 500-700m (occasionalmente a quote inferiori nei rovesci più intensi).



I venti sono da moderati a forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca. Venti in attenuazione in serata.



Le temperature hanno registrato un deciso calo.

Per domani si prevede cielo variabile con brevi e locali rovesci più probabili nella seconda parte della giornata. Neve oltre gli 800-1000 metri (occasionalmente a quote inferiori in mattinata).



Venti deboli o moderati da nord est e temperature massime in rialzo.