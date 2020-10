Maltempo su tutta l'Umbria, intervento dei Vigili del fuoco: albero pericolante minaccia la chiesetta della Madonna del Piano

Maltempo su tutta l'Umbria, con violenti rovesci e numerosi interventi dei vigili del fuoco. La situazione più grave si è registrata nel Ternano dove a causa del maltempo sono caduti alberi nelle zone di Borgo Rivo e Campitello, mentre tegole, gazebo ed elementi pericolanti hanno richiesto interventi a Gabelletta.

Vigili del fuoco impegnati anche a Narni scalo per due autovetture bloccate nel sottopasso di via Tuderte.

In provincia di Perugi ai Vigli del fuoco sono stati impegnati per interventi analoghi, ma di ridotta emergenza. In strada Tuderte sono intervenuti per alcune piante pericolanti che minacciavano la chiesetta della Madonna del Piano e la stessa circolazione stradale.