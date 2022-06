Maltempo a Perugia e provincia, saltano i tombini, alberi e rami caduti e allagamenti; raffica di richieste di interventi

Un forte temporale si sta abbattendo su Perugia e gran parte della provincia nel tardo pomeriggio di oggi. Nel capoluogo dopo una imponente grandinata e seguito da un acquazzone che ha fatto saltare i tombini dell'area della stazione ma anche a San Sisto, Madonna Alta, Pian di Massiano, Ponte San Giovanni e zona nord. Decine le testimonianze di alberi e rami caduti (soprattutto in via Mario Angeloni) che sono oggetti di intervento delle varie squadre dei Vigili del Fuoco. Colpite e dannegiate anche alcune auto in sosta. In provincia: particolarmente colpite le città di Foligno e Spoleto dove si contano, secono la centrale dei Vigili del Fuoco, una quindicina di richiste per allagamenti e altri rami e alberi caduti. Tante dunque le richieste messe in attesa.

(in aggiornamento)