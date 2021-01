Maltempo, allegamenti e frane a Perugia: strada chiusa

Allagamenti, frane e alberi caduti a Perugia a causa del maltempo nella giornata di domenica 24 gennaio.

Il Comune di Perugia, con un post su Facebook, spiega che "in prossimità del Relas Poggio del Sole, in strada della Forcella, non è possibile transitare a causa di una frana che occupa tutta la sede stradale. Sul posto, in questo momento, è presente il Pronto Intervento del Comune di Perugia per i primi interventi e per il ripristino dei luoghi".

I vigili del fuoco di Perugia stanno intervenendo tra Cenerente e Ponte Pattoli per due frane che hanno interrotto la strada. Oltre questo ci sono diversi allagamenti e piante cadute.