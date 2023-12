Maltempo, oltre 300 chiamate per i danni provocati dal forte vento

Piante cadute o pericolanti. Tetti danneggiati. Sono circa trecento le chiamate che il comando provinciale di Perugia dei vigili del fuoco sta gestendo in queste ore a causa del forte vento che interessa tutta la provincia. Criticità nella zona di Perugia , Assisi, Foligno, Gubbio. Nessun pericolo per le persone. E' stato richiesto supporto di una squadra VVF dal Comando di Forlì-Cesena in assetto emergenza climatica con piattaforma aerea tridimensionale in supporto a quelle del comando provinciale.