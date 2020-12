Maltempo, oltre 150 interventi dei Vigili del Fuoco a Perugia e provincia: il bilancio

Giornate molto complicate sul fronte maltempo in Umbria. I Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 150 interventi in tutta la provincia di perugia. Le criticità maggiori si sono avute in zona Todi, Assisi, Spoleto, che hanno riguardato tetti scoperchiati, alberi pericolanti o caduti, in qualche caso su delle vetture senza provocare feriti per fortuna. Le previsione di domani, secondo 3bmeteo.com: "Rovesci e temporali, con nevicate oltre i 900-1100 m, in rapida estensione su tutta Umbria". Decine di interventi anche a Terni e provincia e tutte le squadre dei vigili del fuoco del comando sono al lavoro da questa mattina per far fronte alle richieste. Per la giornata di lunedì 28 dicembre è stata emessa un’allerta meteo di livello giallo per rischio ghiaccio, rischio vento e rischio idrogeologico in tutte le zone dell'Umbria