Maltempo e neve: camion in difficoltà tra Preggio e Umbertide, l'intervento dei Vigili del fuoco

Diverse le chiamate nella provincia di Perugia, interessata da precipitazioni nevose, per rami e alberi pericolanti

Maltempo e neve si sono abbattuti sull'Umbria hanno creato diverse situazioni di disagio con l'intervento dei Vigili del fuoco.

Dal comando provinciale non segnalano grosse criticità, tranne l'intervento di questa notte di una squadra della centrale di Perugia che è intervenuta con la gru per trainare un camion in difficoltà tra il bivio di Preggio e Umbertide.

Diverse le chiamate in attesa per rami o alberi pericolanti in varie zone della provincia interessate dalla neve.