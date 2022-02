Maltempo, strada innevate e forte vento: uomini e mezzi della Provincia di Perugia al lavoro

L'intero arco Appenninico Umbro è innevato, ma non sono registrate particolari criticità se non per alcuni valichi a causa del forte vento che trasporta la neve, riducendo la visibilità e rendendo difficoltose lle operazioni di sgombero della neve.

La situazione più critica si registra sulla strada provinciale 477 di Castelluccio, forca Canapine, temporaneamente chiusa per forti problemi di visibilità; anche sulla provinciale 244 di Montecucco-Sigillo ci sono problemi ed è in corso un intervento di soccorso di alcuni escursionisti bloccati in mezzo alla neve ed anche qui il forte vento rende difficili le operazioni di sgombero neve.

Forte vento anche sulla starada regionale 257 Apecchiese-Città di Castello-Valico di Bocca Seriola, qualche criticità sulla strada regionale 444 del Subasio-Valico di Montemezzo.

La Provincia di Perugia ha attivato il piano neve e raccomanda nelle zone appenniniche di mettersi in viaggio solo per necessità e con dotazioni invernali.

Mezzi, uomini ed imprese disponibili sono in azione come da piano neve sulle zone sottoposte ad innevamento.