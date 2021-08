Maltempo, nubifragio a Perugia: strade chiuse e palazzina evacuata, il punto della situazione

Vigili del fuoco e tecnici del Comune al lavoro senza sosta: in serata dovrebbe essere riaperto il sottopasso di Villa Pitignano (ancora chiusa invece la strada per Ponte Pattoli), mentre restano da fare alcune verifiche sullo stabile abitato da nove famiglie

Una notte e poi una mattinata di lavoro per i Vigili del Fuoco e dei tecnici del Comune di Perugia, alle prese con i danni causati dal nubifragio di lunedì (23 agosto) a strade, abitazioni e attività commerciali soprattutto nelle zone dei Ponti, di Ramazzano, Bosco, Pianello, Lidarno e Colombella.

Dopo la riunione di ieri al Centro Operativo Comunale (Coc) proseguono intanto anche gli interventi a Villa Pitignano, tra le frazioni più colpite dove - secondo quanto appreso da PerugiaToday - nella serata di oggi (mercoledì 25 agosto) dovrebbe essere riaperto al traffico il sottopasso di collegamento con la vicina frazione di Ponte Felcino.

Qualche giorno in più servirà invece per la strada che collega Villa Pitignano a Ponte Pattoli, dove i Vigili del Fuoco stanno continuando a rimuovere piante e alberi per renderla di nuovo agibile, mentre sono state già riaperte via Casciolana e via della Ghisa nella zona industriale di Ponte Felcino. Da oggi inoltre è previsto un potenziamento il servizio di Gesenu per il ripristino dei contenitori, la pulizia delle strade e il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti.

Sempre a Villa Pitignano infine sembrerebbero esclusi danni strutturali alla palazzina evacuata, dove restano però da fare alcune verifiche agli impianti prima di poter dare il via libera alle nove famiglie che ci abitano (sette hanno trovato un’autonoma sistemazione, mentre due sono state accolte, grazie al pronto intervento sociale del Comune, in un albergo della città): tra domani e dopodomani dovrebbe arrivare l'ok al loro rientro in casa.