In corso numerosi interventi a causa del maltempo. Il forte vento ha provocato la caduta o il pericolo imminente di crollo per numerose piante, principalmente nell'area di Perugia, ma anche nella zona di Gubbio e Spoleto si registrano diversi interventi. Al momento, i vigili del fuoco stanno gestendo circa 10 situazioni critiche, con ulteriori interventi in attesa di essere affrontati.