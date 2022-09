Maltempo in Umbria, altri temporali violenti nel gualdese: allagamenti e salta corrente, persona chiusa nell'ascensore

Nel primo pomeriggio, dopo una mattina di tregua, un forte temporale, con raffiche di vento, ha colpito l'area di Gualdo Tadino. Decine di cittadini hanno chiamato i Vigili del Fuoco per degli interventi immediati: piante cadute e rami pericolanti in prossimità del centro della città di Gualdo, le emergenze maggiori che hanno interessato anche strade. Molti anche gli allagamenti di garage e scantinati nell'area di piana della città. Disagi si sono verificati anche nella vicina Sigillo e Costacciaro - dove il maltempo sta ancora colpendo forte, allagata anche una palestra comunale. palestre comunali di Gualdo Tadino e Sigillo. A Gualdo Tadino si è bloccato un ascensore comunale con una persona all'interno. E' stato necessario l'intervento dei tecnici per liberla.