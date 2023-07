Maltempo, frana di vaste proporzione blocca strada statale. Sul posto i tecnici e i vigili del fuoco

Continuano gli effetti collaterali del maltempo che ha concesso per il momento una tregua - questo primo luglio - dopo una notte di temporali e danni. Dalle 15 di oggi è scattata l'allerta massima per una frana di vaste proporzioni che progressivamente si è riversata sulla strada statale 444 che da Gualdo Tadino porta ad Assisi. L'evento è avvenuto in località Montemezzo, a poche decine di metri dal centro Ananda.

La strada è stata interdetta come il resto dell'area dato che la collina continua progressivamente a muoversi pericolosamente. Su posto si trovano i Vigili del Fuoco, i carabinieri e i tecnici dei comuni interessati per cercare di mettere in sicurezza tutto il perimetro.