Maltempo, esondazione del fiume Chiascio: smottamento sulla Perugia-Ancona

Continuano sia i danni che i disagi provocati dal maltempo in Umbria. Nel pomeriggio di oggi si è verificato uno smottamento del corpo stradale lungo strada statale 318 “di Valfabbrica” (direttrice Perugia-Ancona) a causa dall’esondazione del fiume Chiascio, che ha eroso parte del rilevato in terra al chilometro 31,800, tra Casacastalda e Branca. Per garantire la sicurezza della circolazione, l'Anas ha chiuso la carreggiata interessata. Il traffico è provvisoriamente regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta.I tecnici Anas sono sul posto per le valutazioni e rilievi del caso. Lo smottamento è considerato un danno molto serio e la riparazione non potrà essere immediata e dovrà essere concertata anche con gli Enti competenti sull’alveo del fiume.