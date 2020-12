MALTEMPO Crolla albero imponente nella zona Carlo Manuali: vigili del fuoco in azione

Pochi minuti fa è precipitato rovinosamente a terra un albero colossale all’interno del piazzale CIM, nella zona Carlo Manuali il cui accesso è delimitato dalla sbarra. Ci dice la nostra gentile informatrice Tanya Edda Clara Giacometti: “Si tratta di un esemplare formidabile, grande come una sequoia”. I caschi rossi, prontamente allertati, sono all’opera per sezionare la pianta e rimuovere l’imponente massa di materiale. L’evento è ragionevolmente collegato alle piogge abbondanti che hanno finito col destabilizzare l’apparato radicale.

Piante simili, di generose dimensioni, costeggiano il viale XIV Settembre e vanno tenute sotto controllo. Quella in pagina, ad esempio, soffocata da asfalto e cemento del marciapiedi, sta letteralmente sollevando la carreggiata e la banchina, come da noi più volte segnalato. Vanno verificate sia le condizioni di salute, sia le conseguenze, in grado di minare la sicurezza dei passanti e dei bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia Montessori.