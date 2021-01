Maltempo, allerta meteo arancione della Protezione Civile dell'Umbria: le previsioni

Maltempo in Umbria. Allerta meteo arancione della Protezione Civile per domenica 24 gennaio per rischio temporali, rischio neve e rischio idrogeologico.

Ecco le previsioni, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Domenica 24 gennaio "cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, nevose oltre i 1200-1300 metri, in calo di quota nel pomeriggio fin verso i 900-1000 metri (localmente più in basso sui settori appenninici settentrionali). Cessazione dei fenomeni in serata con ampie schiarite. Venti: moderati meridionali in rotazione a Maestrale nel pomeriggio. Temperature: minime stazionarie, massime in ulteriore calo, comprese tra i 6 e i 9 gradi in pianura".

Lunedì 25 gennaio "rapido aumento della nuvolosità in nottata per l'ingresso di un nuovo sistema frontale. Precipitazioni sparse su tutta la regione, nevose oltre i 1100-1200 metri di quota, o localmente più in basso sui settori appenninici. Tendenza a rapido miglioramento nel pomeriggio fino a cielo ovunque sereno in serara. Venti: moderati occidentali con forti raffiche in rotazione a Maestrale e in successiva attenuazione. Temperature: massime stazionarie o in lieve aumento, minime in diminuzione. Generale calo termico dalla sera. Possibili gelate dopo il tramonto".