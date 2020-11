Maltempo, allerta meteo arancione della Protezione Civile dell'Umbria: le previsioni

Allerta meteo arancione della Protezione Civile dell'Umbria per la giornata di venerdì 20 novembre per 'rischio temporali' e 'rischio vento'.

Secondo le previsioni pubblicato sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria per il 20 novembre è previsto "maltempo con precipitazioni sparse su tutta la regione, anche a carattere di rovescio o temporali. Fenomeni localmente più intensi potranno aversi lungo la dorsale appenninica. Possibilità di qualche nevicata lungo l'Appennino fino a 800-1000m di quota. Graduale miglioramento dalla sera". E ancora: "Venti: Da forti a burrasca nord-orientali, con raffiche fino a burrasca forte sui settori appenninici. Temperature: In diminuzione. Per le massime atteso un calo medio di 5-6 gradi, con punte di una decina di gradi in meno sui settori montani".

Sabato 21 novembre, invece, "cielo poco o irregolarmente nuvoloso, con qualche pioggia residua al primo mattino sui rilievi orientali. Venti: Forti nord-orientali, con raffiche fino a burrasca sui settori orientali, tendenti a calare dal tardo pomeriggio/sera. Temperature: In ulteriore diminuzione".