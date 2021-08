Maltempo, Umbria ancora in zona gialla per il rischio di nuovi violenti temporali

Una nuova ondata di maltempo e prevista sull’Umbria e la Protezione civile dirama l’avviso di allerta gialla per rischio temporali.

La situazione meteo in Umbria appare ancora instabile e la Protezione civile regionale ha diramato anche per tutta la giornata di oggi l'allerta gialla sull'intero territorio regionale per rischio temporali.

Secondo il sito del Centro funzionale della Regione Umbria per la giornata odierna è prevista nuvolosità irregolare al mattino con possibilità di isolate precipitazioni al mattino lungo la dorsale appenninica e, in misura minore, sui settori meridionali. Progressivo miglioramento nel corso del pomeriggio con la generale cessazione dei fenomeni e riduzione della nuvolosità.

Prevista una criticità ordinaria a causa dei eventi temporaleschi che si traduce in “localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque. Localizzati allagamenti di locali interrati e talvolta di quelli posti a pian terreno prospicienti a vie potenzialmente interessate da deflussi idrici. Localizzate e temporanee interruzioni della viabilità in prossimità di piccoli impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi. Localizzati danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di tegole a causa di forti raffiche di vento o possibili trombe d’aria. Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione servizi. Danni alle colture agricole, alle copertura di edifici e agli automezzi a causa di grandinate. Localizzate interruzione dei servizi, innesco di incendi e lesioni da fulminazione. Occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane”.

Secondo Umbriameteo piogge e vento potranno interessare il territorio regionale per tutta la settimana, anche se a partire da oggi pomeriggio è atteso un miglioramento: “Oggi giornata ancora caratterizzata da un po' d'instabilità atmosferica su parte dell'Umbria. In quota correnti da ovest / nord ovest con lieve curvatura ciclonica, alle quota atmosferiche inferiori, prossime al suolo, ancora tramontana ma nel pomeriggio in calo e meno intensa di ieri. Ciò favorirà la formazione di qualche cumulonembo sull'Umbria sud occidentale, tra ternano, amerino e basso orvietano, con qualche rovescio anche temporalesco possibile nel tardo pomeriggio. Sul resto dell'Umbria il rischio precipitazioni sarà scarso, qualche possibilità in più solo lungo l'Appennino ma difficilmente si andrà oltre qualche isolato piovasco o rovescio. Giovedì 26 agosto invece la giornata più soleggiata della settimana con temperature in aumento, confermato infine il peggioramento tra venerdì 27 e sabato 28 agosto con ulteriore calo termico, sabato farà veramente fresco”.