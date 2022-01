Gubbio: ubriachi alla guida o automobilisti in difficoltà per la neve, super lavoro per i Carabinieri

Sono state 96 le auto fermate e controllate e 146 le persone identificate dai Carabinieri della Compagnia di Gubbio nel corso dei servizi di prevenzione e di verifica del rispetto della normativa in materia Covid.

I militari hanno denunciato due persone per guida in stato di ebrezza dopo che l'alcoltest ha rilevato un tasso alcolemico superiore alla soglia massima di 1,5 grammi/litro, con annesso ritiro della patente di guida.

I controlli sul rispetto della normativa Covid non hanno evidenziato irregolarità da parte degli esercenti, ma due esercizi commerciali, in area eugubina, sono stati sanzionati amministrativamente perché non avrebbero rispettato l’orario notturno previsto per lo spegnimento della musica.

Negli ultimi due giorni i Carabinieri di Gubbio sono stati impegnati nel garantire la viabilità sulle principali arterie stradali del territorio a causa delle forti precipitazioni nevose, soccorrendo due automobilisti rimasti bloccati sulla SS 452 della “Contessa” e un altro, sulla SS 218 per Scheggia.