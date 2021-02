Maltempo, albero si abbatte al suolo a pochi centimetri da un'auto; accade all'esterno della chiesa di San Costanzo

Quando a dire “patronus” non si sbaglia. San Costanzo protegge i perugini… non solo in occasione della sua ricorrenza. “A fulgure et tempestate” diceva un tempo, durante le rogazioni, il celebrante. “Libera, nos domine”, rispondevano i fedeli. E stavolta Costanzo martire ha protetto “a nivis tempestate”. Proprio ieri mattina, in prossimità della chiesa a lui intestata, è piombata a terra una pianta colossale. Che ha mancato di poco la vettura del parroco. Questo ci fa sapere il principe del giornalismo sportivo, e non solo, Roberto Sabatini.

L’ho avuto come caposervizio in cronaca e, anche dopo la pensione, non cessa di trovare notizie e inviarle, in amicizia, all’Inviato Cittadino. Spesso, come in questo caso, aggiunge anche le foto. Grazie, Roberto, a nome dei lettori di Perugia Today. Il caso – o il santo decollato in persona – ha voluto che in prossimità del luogo di caduta non circolasse anima viva e dunque non ci fossero danni da lamentare né persone da piangere. Un vero miracolo. Perché credere diceva Pascal – è sempre una scommessa vincente. E a noi perugini non piace perdere.



Gallery