Grosso albero precipita in viale Indipendenza, nell'aiuola a fianco di piazza del Circo

Grosso albero precipita in viale dell’Indipendenza. Pronto intervento per la rimozione. Le piogge intense di questi giorni, in sinergia col vento che ha soffiato impetuoso, hanno provocato l’ennesima caduta di alberi di notevoli dimensioni.

Stavolta ne è stata interessata una strada a intensa circolazione che conduce all’acropoli. Siamo nell’aiuola-giardinetto che affianca l’accesso alle scale mobili, a lato del Mercato Scoperto di piazza del Circo, a pochi metri dalla Rocca del Sangallo.

Una pianta, schiantandosi, è improvvisamente piombata al suolo, con grave pregiudizio della circolazione e rischio per le persone. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze.

Immediato l’intervento per risolvere la situazione. Foto, filmato e notizia ci provengono dall’onnipresente Gianluca Papalini.

