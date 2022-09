Maltempo, a Scheggia e Pascelupo le frane bloccano le case: abitazioni senza corrente da ieri.

A Scheggia e Pascelupo "la buona notizia è che oggi c'è il sole". La mattina dopo la notte da incubo, si fanno i conti e si spala. Al Centro operativo comunale si smistano squadre e si coordinano gli interventi. Il sindaco, Fabio Vergari, e i suoi assessori è inutile cercali in ufficio. Sono in strada a verificare i danni dell'alluvione che ha interessato la zona di confine tra Umbria e Marche.

Le frane se ne contano, a spanne, una trentina, tra quelle che interessano le principali vie di accesso al paese e quelle secondarie. Ci sono famiglie isolate per raggiungere le quali si sta lavorando. Ce ne sono altre che da ieri sera sono senza corrente elettrica. Rami e alberi caduto hanno danneggiato la linea e senza corrente anche il sistema idrico è andato in crisi. Dai rubinetti di diverse abitazioni, l'acqua non scorre. Per ora. Ci sono i tecnici della compagnia elettrica che, dalle prime ore di questa mattina, stanno lavorando. Le scuole sono chiuse. Si spala a Scheggia e si contano i danni. In alcuni casi anche molto rilevanti. La stima è ancora provvisoria, ci vorrà del tempo per fare un conto esatto. Si lavora e si guarda il cielo, per fortuna c'è il sole.