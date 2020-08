Maltempo a Perugia e provincia: allagamenti e tromba d'aria. Le previsioni meteo

Il maltempo continua a flagellare l'Umbria e la conta dei danni e dei disagi cresce di ora in ora. Nella giornata di ieri oltre che alla grandine, agli allagamenti e alle frane, si è verificata anche una tromba d'aria che ha interessato l'area di Spoleto-Foligno provocando disagi alla circolazione, pali divelti e alberi abbattuti. A Rasiglia, la tromba d'aria ha anche danneggiato in parte i tetti di alcune abitazioni. Alberi, rami e smottamenti hanno bloccato anche la circolazione dei treni sempre nello spoletino. Convogli fermi e pullman sostitutivi per raggiungere le mete previste.

Allagamenti nel perugino in via Mentana, zona Pian di Massiano, Ripa e Ponte San Giovanni. Chiuse temporaneamente via Sella - in questo caso si è aperta una piccola voragine - e via del Bucaccio. Secondo Umbria Meteo la situazione meteo è destinata a migliorare in serata, dopo un pomeriggio tra schiarite e temporali: "Nel primo pomeriggio invece, nelle ore più calde, è attesa qualche schiarita ma potrà formarsi anche qualche temporale più forte anche sulla nostra regione, più a rischio sono i settori occidentali (in generale comunque rischi un po' diminuiti rispetto a quanto preventivato ieri). Entro l'ora di cena comunque, è atteso un generale deciso miglioramento atmosferico. Oggi sarà anche la giornata più fresca della settimana, da domani rialzo termico che raggiungerà il culmine nel weekend. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore".