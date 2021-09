Maltempo a Perugia, danni e problemi: via Settevalli allagata dal temporale

Il maltempo semina danni a Perugia. Forte temporale intorno alle 12 di venerdì 17 settembre. Diversi i problemi e le situazioni critiche in città, con i vigili del fuoco chiamati a un super lavoro. La pioggia ha allagato via Settevalli, con il traffico che è andato in tilt, la zona di San Sisto e anche Fontivegge.

(foto Facebook Antonello Chianella)

Il maltempo ha creato problemi anche al nuovo tribunale di Perugia, in via XIV Settembre, con diverse aule allagate e un piccolo torrente lungo il corridoio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Notizia in aggiornamento