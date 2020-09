Il maltempo semina danni: alberi caduti e allagamenti, chiusa corsia in una galleria del raccordo Perugia-Bettolle

Il maltempo semina danni in diverse zone della provincia di Perugia, super lavoro per i vigili del fuoco. La pioggia torrenziale che si è abbattuta nel pomeriggio del 25 settembre ha fatto crollare diversi alberi a Perugia, Marsciano, Todi, Gualdo Tadino e Foligno. Si registrano anche diversi allagamenti nella zona di Perugia.

Copiosa perdita d'acqua e fango nella galleria Volumni del Raccordo Perugia-Bettolle. Sul posto polizia stradale e Anas, con il traffico in tilt. Al momento si sta valutando la chiusura della galleria.

Chiusa corsia della galleria Volumni - "Sul raccordo Perugia-Bettolle - scrive Anas - è temporaneamente chiusa la corsia di marcia della carreggiata in direzione Ponte San Giovanni all’interno della galleria “Volumni”, tra gli svincoli di Piscille e Ponte San Giovanni, a Perugia. Il transito è consentito sulla corsia di sorpasso. La limitazione è stata istituita al fine di consentire al personale Anas gli interventi di ispezione e pulizia delle opere idrauliche dopo che, a causa del maltempo delle ultime ore, si era aperta un’infiltrazione di acqua di falda tra due conci della calotta. Il problema non riguarda la struttura della galleria. Il personale Anas sta predisponendo gli interventi di ripristino della tenuta idraulica che saranno eseguiti nelle prossime ore, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo".

La nota della Regione - L’assessore regionale alla viabilità ed infrastrutture Enrico Melasecche informa che “sono pervenute segnalazioni da vari cittadini allarmati dalla forte percolazione di acqua che cade dalla parete della galleria “Volumni” in direzione Ponte San Giovanni sul raccordo Perugia-Bettolle. Ci siamo confrontati subito con Anas – ha aggiunto Melasecche - che è immediatamente intervenuta chiudendo la corsia interessata ed assicurando di avere sotto controllo la situazione. Le piogge torrenziali di queste ore hanno evidentemente fatto salire la pressione dell’acqua che si accumula nelle falde al di sopra della struttura facendo saltare vecchie giunzioni ammalorate dagli anni che verranno ripristinate appena il deflusso dell’acqua si ridurrà consentendo di operare in sicurezza con materiali speciali a tenuta stagna. Si tratta – ha proseguito l’assessore -, al di là della spettacolarità per gli automobilisti che passano, di ordinaria amministrazione e soprattutto il problema non riguarda assolutamente la struttura della galleria. Se le condizioni meteo lo consentiranno gli interventi verranno eseguiti nelle prossime ore probabilmente senza dover bloccare il traffico dell’unica corsia in funzione. È d’obbligo la maggiore possibile prudenza – ha concluso Melasecche - evitando di fermarsi per assistere all’inusuale spettacolo”.