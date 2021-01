Maltempo, auto bloccate dalla neve e dal vento: vigili del fuoco al lavoro

Vigili del fuoco al lavoro per soccorrere automobilisti rimasti bloccati dalla neve. Nel tardo pomeriggio di oggi, 9 gennaio, la squadra di Gaifana è intervenuta sul monte Cucco in località Val di Ranco, per recuperare una autovettura al cui interno si trovavano 5 persone tra i quali 2 erano bambini e un cane.

L'automobile è rimasta bloccata a causa della grande massa di neve che il forte vento continuava ad ammucchiare sulla strada. L'intervento dei vigili del fuoco è stato supportato dallo spazzaneve messo a disposizione dal Comune di Gualdo Tadino.

Il mezzo dei vigili, infatti, è in rientro da un intervento in trasferta a Lucca. Il secondo, invece, è stato chiamato a intervenire a Castelluccio di Norcia per un'altra vettura rimasta bloccata. Due le persone a bordo. Raggiunti dalla turbina proveniente da Norcia, gli automobilisti sono stati aiutati a tornare in una situazione di percorribilità meno proibitiva.

Un ulteriore recupero si è concluso in maniera autonoma: ancora un'auto bloccata per la neve, in Val Sorda. I due occupanti, dopo aver dato l'allarme, sono riusciti a ripartire in maniera autonoma.